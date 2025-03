VÍDEO: Criminosos invadem motel e executam dois homens a tiros em Narandiba Foto: Reprodução/Redes SociaisMotel Bora Bora NarandibaDois homens foram brutalmente executados dentro de um motel no... Taktá|Do R7 21/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 09h06 ) twitter

Motel Bora Bora Narandiba

Foto: Reprodução/Redes SociaisMotel Bora Bora NarandibaDois homens foram brutalmente executados dentro de um motel no bairro de Narandiba, em Salvador, na noite de quinta-feira (20). Os criminosos invadiram o estabelecimento e foram diretamente até o quarto onde as vítimas estavam hospedadas. Segundo informações preliminares, os dois homens estavam acompanhados de uma mulher no momento da ação.

