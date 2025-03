VÍDEO: Mulher fica com a perna presa entre trem e plataforma no metrô de Salvador Foto: CCR Metrô Bahia Na manhã deste sábado (22), uma mulher ficou com a perna... Taktá|Do R7 22/03/2025 - 10h45 (Atualizado em 22/03/2025 - 10h45 ) twitter

Na manhã deste sábado (22), uma mulher ficou com a perna presa no vão entre o trem e a plataforma da Estação Imbuí do metrô de Salvador. O incidente gerou tensão entre os passageiros que estavam no local.

