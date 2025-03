Vitória apura sabotagem após fumaça azul ser disparada em entrada do time na final do Baianão Foto: Reprodução / Redes SociaisO Vitória informou nesta segunda-feira (25) que está apurando um episódio... Taktá|Do R7 24/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 24/03/2025 - 20h45 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes SociaisO Vitória informou nesta segunda-feira (25) que está apurando um episódio ocorrido durante a entrada do time em campo na final do Campeonato Baiano, no último domingo (23), no Barradão. Na ocasião, uma fumaça azul — cor associada ao maior rival, o Bahia — foi disparada na arquibancada onde ficam torcidas organizadas do clube rubro-negro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente!

