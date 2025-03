Vitória busca “remontada” e bicampeonato baiano na final do Baianão Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaA decisão do Campeonato Baiano 2025 entre Vitória e Bahia será neste... Taktá|Do R7 22/03/2025 - 16h05 (Atualizado em 22/03/2025 - 16h05 ) twitter

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaA decisão do Campeonato Baiano 2025 entre Vitória e Bahia será neste domingo (23), no Barradão. O Vitória tentará buscar o segundo título consecutivo, apesar de estar na desvantagem pelo 2 a 0 sofrido na Fonte Nova. A partida terá transmissão da TV Brasil na TV aberta, e nos canais TVE Bahia e TV Bahêa no Youtube.

