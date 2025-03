Vitória goleia Atlético de Alagoinhas e avança à final do Baianão Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória garantiu vaga na final do Campeonato Baiano com uma vitória... Taktá|Do R7 08/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 08/03/2025 - 21h05 ) twitter

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória garantiu vaga na final do Campeonato Baiano com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Atlético de Alagoinhas, neste sábado (8), no Barradão. O resultado ampliou para 7 a 0 o placar agregado, após a vitória por 4 a 0 no jogo de ida, no Carneirão.

