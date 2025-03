Vitória rescinde contrato com empresa responsável por efeitos pirotécnicos após sabotagem no Ba-Vi Foto: Reprodução / Redes SociaisNesta quarta-feira (25), o Vitória anunciou, em seu site oficial, a... Taktá|Do R7 25/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 21h06 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes SociaisNesta quarta-feira (25), o Vitória anunciou, em seu site oficial, a rescisão de contrato com empresa responsável pelo serviço do evento pirotécnico que ocorreu durante o Ba-Vi na final do Campeonato Baiano, no último Domingo (23). “O Esporte Clube Vitória informa que após apuração dos fatos relacionados ao evento pirotécnico no jogo do último domingo (23), pela final do Campeonato Baiano, e também do desligamento do colaborador terceirizado envolvido no caso, o clube rescindiu o contrato com a empresa responsável pelo serviço”, publicou o Vitória, em nota.

