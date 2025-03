Vitória se prepara para confronto decisivo contra o Náutico pela Copa do Brasil Foto: Victor Ferreira / Divulgação ECV.Vestiário EC VitóriaDepois de garantir a vaga na final do... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 10/03/2025 - 19h46 ) twitter

Vestiário EC Vitória

Foto: Victor Ferreira / Divulgação ECV.Vestiário EC VitóriaDepois de garantir a vaga na final do Campeonato Baiano, o Vitória volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (12), o time rubro-negro encara o Náutico, às 19h, no Barradão, em partida válida pela segunda fase do torneio nacional.

