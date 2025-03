Vitória volta a decidir Campeonato Baiano em casa, após 7 anos Foto: Reprodução/Leticia Martisn/Ec BahiaJogadoresO jogo de ida, com data prevista para o dia 15 de... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 15h31 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jogadores

Foto: Reprodução/Leticia Martisn/Ec BahiaJogadoresO jogo de ida, com data prevista para o dia 15 de março, ocorrerá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com mando de campo do Bahia, maior rival do time rubro-negro, enquanto o confronto de volta, no Estádio Manoel Barradas, acontecerá no dia 22 de março, uma semana depois.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante final!

Leia Mais em Taktá:

Trio é detido por suspeita de tráfico em Remanso

Março Amarelo alerta sobre endometriose; quais tratamentos que ajudam na realização do sonho da maternidade?

Turista londrina é resgatada por helicóptero após acidente em trilha da Chapada Diamantina