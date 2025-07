A banda que não existe faz sucesso A banda Velvet Sundown ("pôr do sol de veludo") está fazendo o maior sucesso. Com um som retrô e calmo que remete aos anos 1960, já... Revista Oeste|Do R7 13/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 13/07/2025 - 21h37 ) twitter

A banda Velvet Sundown ("pôr do sol de veludo") está fazendo o maior sucesso. Com um som retrô e calmo que remete aos anos 1960, já tem um milhão de seguidores no Spotify. Seu álbum de estreia, "Floating in Echoes" vai muito bem nas paradas do Reino Unido, Noruega e Suécia. São Paulo é a cidade que reúne o maior número de ouvintes - 15 mil. Um segundo disco, Dust and Silence, já foi lançado.

