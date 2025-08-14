Logo R7.com
A conexão discada ainda existe mas vai acabar

Imagem: Oeste/ChatGPT A maior surpresa é que ainda existam pessoas que se conectem à internet pela linha telefônica. Mas cerca de...

A maior surpresa é que ainda existam pessoas que se conectem à internet pela linha telefônica. Mas cerca de 300 mil usuários nos EUA e Canadá ainda usam esse processo através do serviço pioneiro da AOL, a America Online. Só nos EUA 300 milhões de usuários usam conexão por banda larga.

