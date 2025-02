Brasil recebe praças de pedágio 100% autônomas No Sistema Viário do Paiva, que engloba as Rodovias Estaduais PE-024 e PE-009, sete praças de pedágio operam sem interação direta...

No Sistema Viário do Paiva, que engloba as Rodovias Estaduais PE-024 e PE-009, sete praças de pedágio operam sem interação direta com atendentes, em Pernambuco. Motoristas podem realizar pagamentos com cartão de crédito, débito ou aproximação, como via Apple Pay ou Google Pay.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e fique por dentro de todas as novidades sobre tecnologia!

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: