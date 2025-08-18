Logo R7.com
China promove campeonato de robôs com disputas em futebol e atletismo

Em meio a grande expectativa do público, robôs protagonizaram disputas esportivas na China. A competição reuniu modalidades como futebol...

Revista Oeste

Em meio a grande expectativa do público, robôs protagonizaram disputas esportivas na China. A competição reuniu modalidades como futebol, atletismo, boxe e tênis de mesa. O evento também incluiu provas práticas, como identificação de medicamentos, manipulação de objetos e tarefas de limpeza.

