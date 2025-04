China promove primeira meia maratona de robôs humanoides A China realizou neste sábado, 19, em Pequim, a primeira meia maratona do mundo com robôs humanoides. O evento, com percurso de 21...

