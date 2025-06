Cientista vê como improvável lançamento de satélite chinês em Alcântara O ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) Clezio Marcos afirmou nesta quinta-feira, 12, que a intenção do Brasil...

O ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) Clezio Marcos afirmou nesta quinta-feira, 12, que a intenção do Brasil de lançar de Alcântara, no Maranhão, um satélite do projeto em parceria com a China é positiva, mas pouco provável.

