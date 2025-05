Cientistas dizem encontrar outra fonte de ouro no universo A origem do ouro no universo tem intrigado os astrônomos há décadas. Agora, cientistas identificaram uma nova pista nos dados arquivados... Revista Oeste|Do R7 03/05/2025 - 23h20 (Atualizado em 03/05/2025 - 23h20 ) twitter

Cientistas Revista Oeste - Tecnologia

A origem do ouro no universo tem intrigado os astrônomos há décadas. Agora, cientistas identificaram uma nova pista nos dados arquivados de telescópios espaciais: as explosões de magnetares, estrelas de nêutrons com campos magnéticos extremos, podem ter papel importante na formação de elementos pesados como o ouro.

Para saber mais sobre essa descoberta fascinante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia.

