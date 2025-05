Cratera em Ubatuba (SP) pode ser prova de asteroide que atingiu o Brasil há 30 mil anos Uma estrutura geológica com 1,5 km de extensão e 300 metros de profundidade, no distrito de Ubatumirim, em Ubatuba (SP), pode se tornar... Revista Oeste|Do R7 03/05/2025 - 22h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 22h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

cratera de Ubatuba Revista Oeste - Tecnologia

Uma estrutura geológica com 1,5 km de extensão e 300 metros de profundidade, no distrito de Ubatumirim, em Ubatuba (SP), pode se tornar a nona cratera de impacto oficialmente reconhecida no Brasil. O material foi obtido pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e descubra mais sobre essa intrigante descoberta!

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:

Starlink lança antena portátil de internet no Brasil por R$ 1,8 mil

Satélite europeu vai descobrir quanto a Amazônia ‘pesa’

WhatsApp para de funcionar em iPhones antigos