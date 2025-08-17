Diversão em 1960: TV a cores e poltrona Em 1960 a televisão a cores estava se firmando no mercado americano. Esta propaganda da revista The New Yorker mostra a combinação... Revista Oeste|Do R7 16/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 16/08/2025 - 21h37 ) twitter

Em 1960 a televisão a cores estava se firmando no mercado americano. Esta propaganda da revista The New Yorker mostra a combinação dos sonhos para a época: uma TV RCA Victor "in living color" com controle remoto sem fio e uma poltrona reclinável Barca Lounger. Ideal, segundo a publicidade, para "assistir TV, ler, relaxar ou dar um cochilo". Até então as propagandas de televisão mostravam familias num sofá. Aqui, a TV se torna uma diversão individual. E o controle remoto possibilita a operação do aparelho com praticamente nenhum esforço físico. Seria o início de uma geração de obesos. Para saber mais sobre essa fascinante evolução da tecnologia e seu impacto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia. Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: Washlet: a evolução do troninho

