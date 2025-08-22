Dona da Fiat se une à China para vender carros elétricos no Brasil
O que parecia ficção científica se tornou rotina. Os carros elétricos deixaram de ser raridade e passaram a ocupar as ruas das grandes...
O que parecia ficção científica se tornou rotina. Os carros elétricos deixaram de ser raridade e passaram a ocupar as ruas das grandes cidades brasileiras. O motor dessa transformação vem da China. O sucesso dos modelos chineses atraiu a atenção de gigantes tradicionais da indústria, como a Stellantis. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e fique por dentro das novidades sobre carros elétricos no Brasil! Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:
O que parecia ficção científica se tornou rotina. Os carros elétricos deixaram de ser raridade e passaram a ocupar as ruas das grandes cidades brasileiras. O motor dessa transformação vem da China. O sucesso dos modelos chineses atraiu a atenção de gigantes tradicionais da indústria, como a Stellantis.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e fique por dentro das novidades sobre carros elétricos no Brasil!
Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: