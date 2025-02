Empresário dos EUA oferece US$ 50 bilhões para comprar o TikTok O bilionário Reid Rasner, de 40 anos, fundador de diversas empresas no Estado norte-americano do Wyoming e atual líder de uma companhia... Revista Oeste|Do R7 21/02/2025 - 07h05 (Atualizado em 21/02/2025 - 07h05 ) twitter

Reid Rasner

O bilionário Reid Rasner, de 40 anos, fundador de diversas empresas no Estado norte-americano do Wyoming e atual líder de uma companhia de mídia, está buscando “uma participação controladora” nos ativos, operações e no algoritmo do TikTok, por US$ 47,4 bilhões. A proposta foi detalhada em uma carta enviada na terça-feira 18 pelo advogado do empresário à ByteDance, controladora chinesa do aplicativo.

