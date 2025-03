Flórida vai criar a primeira faculdade de Inteligência Artificial A Universidade do Sul da Flórida, com sede em Tampa, vai ter a primeira faculdade de Inteligência artificial e segurança cibernética... Revista Oeste|Do R7 12/03/2025 - 21h46 (Atualizado em 12/03/2025 - 21h46 ) twitter

A Universidade do Sul da Flórida, com sede em Tampa, vai ter a primeira faculdade de Inteligência artificial e segurança cibernética do mundo. A instalação da faculdade, segundo o Wall Street Journal, vai acontecer graças à doação de 40 milhões de dólares oferecida pelos investidores Arnie e Lauren Bellini. Seu nome será Bellini College of Artificial Intelligence, Cybersecurity and Computing (Faculdade Bellini de Inteligência Artificial, Segurança Cibernética e Computação).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia

