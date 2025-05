Frio e congelamento inegáveis — parte I Em meados de maio de 2025, fomos “surpreendidos” com a publicação de mais um trabalho científico que mostrou um impressionante congelamento... Revista Oeste|Do R7 25/05/2025 - 19h35 (Atualizado em 25/05/2025 - 19h35 ) twitter

Em meados de maio de 2025, fomos “surpreendidos” com a publicação de mais um trabalho científico que mostrou um impressionante congelamento antártico, com uma reposição significativa de neve e gelo. O que poucos informaram é que esse padrão de reposição de massa e as baixas temperaturas já ocorrem desde 2007, quando acontecia o III Ano Polar Internacional, que durou até março de 2009. Mesmo se alternando ano a ano em perda e ganho de massa, ação natural de um continente congelado com 14 milhões de quilômetros quadrados e cercado por oceanos, o cômputo destas duas décadas demonstrou que não apenas há mais gelo, mas também que as temperaturas antárticas estiveram também baixas, contrariando o discurso de que elas apenas se elevam sistematicamente.

