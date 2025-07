Gilmarpalooza: YouTube suspende transmissão de live por violação de direitos autorais A transmissão ao vivo do segundo dia do Fórum de Lisboa, evento organizado por Gilmar Mendes em Lisboa, conhecido como Gilmarpalooza... Revista Oeste|Do R7 04/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 08h57 ) twitter

A transmissão ao vivo do segundo dia do Fórum de Lisboa, evento organizado por Gilmar Mendes em Lisboa, conhecido como Gilmarpalooza, foi interrompida pelo YouTube nesta quinta-feira, 3, devido a múltiplas reivindicações de direitos autorais. A live era transmitida pelo canal do IDP, instituição que promove o fórum.

