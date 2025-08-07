Governo dos EUA trabalha para instalar reator nuclear na Lua até 2030
O governo dos Estados Unidos (EUA) trabalha para construir um reator nuclear na Lua até 2030. A diretriz, segundo o site Politico, será anunciada ainda esta semana por Sean Duffy, atual administrador interino da National Aeronautics and Space Administration (Nasa).
