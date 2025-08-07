Governo dos EUA trabalha para instalar reator nuclear na Lua até 2030 O governo dos Estados Unidos (EUA) trabalha para construir um reator nuclear na Lua até 2030. A diretriz, segundo o site Politico,...

O governo dos Estados Unidos (EUA) trabalha para construir um reator nuclear na Lua até 2030. A diretriz, segundo o site Politico, será anunciada ainda esta semana por Sean Duffy, atual administrador interino da National Aeronautics and Space Administration (Nasa).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e fique por dentro de todos os detalhes dessa ambiciosa missão lunar!

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: