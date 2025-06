Huawei lança no Brasil celular de R$ 33 mil com tela que dobra em três partes A Huawei oficializou na terça-feira 17, seu retorno ao mercado brasileiro de smartphones. A gigante chinesa anunciou dois modelos...

A Huawei oficializou na terça-feira 17, seu retorno ao mercado brasileiro de smartphones. A gigante chinesa anunciou dois modelos premium, ambos com telas dobráveis e preços que chamam atenção. O Mate X6, com abertura em duas partes, chegará por R$ 23 mil. Já o Mate XT Ultimate Design, primeiro celular do mundo com tela que se dobra em três partes, custará R$ 33 mil. Este último se tornou o smartphone mais caro do país.

Para mais detalhes sobre esses lançamentos impressionantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia.

