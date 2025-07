IA ajuda a compreender inscrições históricas Um modelo do aplicativo de inteligência artificial DeepMind, da Google, está ajudando a revelar os segredos de antigas inscrições... Revista Oeste|Do R7 25/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 21h37 ) twitter

Um modelo do aplicativo de inteligência artificial DeepMind, da Google, está ajudando a revelar os segredos de antigas inscrições gregas e romanas. Matéria do New York Times mostra como exemplo um texto em latim chamado "Res Gestae Divi Augusti" ("Ações do Divino Augusto").

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e descubra como a IA está transformando a compreensão da história!

