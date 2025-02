Instagram começa a mudar regras de contas de adolescentes no Brasil A partir desta terça-feira, 11, o Instagram vai começar a ajustar automaticamente as contas de adolescentes no Brasil e em outros... Revista Oeste|Do R7 11/02/2025 - 18h47 (Atualizado em 11/02/2025 - 18h47 ) twitter

A partir desta terça-feira, 11, o Instagram vai começar a ajustar automaticamente as contas de adolescentes no Brasil e em outros países da América Latina. As contas de usuários com menos de 18 anos terão várias restrições, que só poderão ser removidas com o consentimento dos pais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia para entender todas as mudanças e como elas podem impactar os jovens usuários.

