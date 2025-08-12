Marca chinesa de celulares inaugura loja em São Paulo com foco na expansão regional A Huawei, multinacional chinesa fundada em 1987 e uma das maiores fabricantes mundiais de smartphones, inaugurou sua primeira loja...

A Huawei, multinacional chinesa fundada em 1987 e uma das maiores fabricantes mundiais de smartphones, inaugurou sua primeira loja física no Brasil neste domingo, 10. Dentro do modelo temporário, conhecido no setor como pop-up, a unidade fica no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e fique por dentro de todas as novidades sobre a expansão da Huawei no Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: