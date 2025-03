Meta anuncia testes do recurso ‘Notas de Comunidade’, similar ao do X A Meta anunciou, nesta quinta-feira, 13, que começará a testar o recurso "Notas de Comunidade" em 18 de março. Similar à ferramenta... Revista Oeste|Do R7 14/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 14/03/2025 - 14h27 ) twitter

Notas de comunidade

A Meta anunciou, nesta quinta-feira, 13, que começará a testar o recurso "Notas de Comunidade" em 18 de março. Similar à ferramenta do X, o sistema passará por testes no Facebook, no Instagram e no Threads, inicialmente com usuários dos Estados Unidos.

