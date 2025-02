Meta oculta postagens sobre pílulas abortivas nos EUA A Meta, empresa que controla o Facebook e o Instagram, recentemente tomou medidas para ocultar postagens e suspender contas relacionadas... Revista Oeste|Do R7 24/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 24/01/2025 - 17h07 ) twitter

A Meta, empresa que controla o Facebook e o Instagram, recentemente tomou medidas para ocultar postagens e suspender contas relacionadas a pílulas abortivas em suas plataformas, nos Estados Unidos. Depois dos questionamentos levantados pelo jornal norte-americano The New York Times, a empresa restaurou alguns perfis e publicações na quinta-feira 23.

