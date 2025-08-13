Musk ameaça processar Apple por ignorar sua IA na App Store
A tensão entre Elon Musk e a Apple ganhou força depois de o empresário ameaçar acionar a Justiça contra o gigante de tecnologia, nesta terça-feira 12. Suas alegações são de que há uma exclusão de seus aplicativos no espaço de destaque da App Store, a loja de aplicativos do iPhone.
Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia.
