Nos EUA, Google Maps vai mudar nome do Golfo do México para Golfo da América

Captura de tela do Golfo do México, no Google Maps

Em publicação na rede social Twitter/X, o Google Maps anunciou que, a partir de decisão do governo dos Estados Unidos (EUA), o nome do Golfo do México será alterado para Golfo da América em suas plataformas dentro do país.

Para entender melhor essa mudança e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia.

