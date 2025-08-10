Nova ferramenta pode acabar com vazamentos de conversas no WhatsApp As mensagens vazadas podem estar com os dias contados — ou, pelo menos, se tornar menos frequentes. O WhatsApp lançou uma nova ferramenta...

As mensagens vazadas podem estar com os dias contados — ou, pelo menos, se tornar menos frequentes. O WhatsApp lançou uma nova ferramenta de segurança que permite bloquear o compartilhamento direto de mensagens: a Privacidade avançada do chat.

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: