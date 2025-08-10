Nova ferramenta pode acabar com vazamentos de conversas no WhatsApp
As mensagens vazadas podem estar com os dias contados — ou, pelo menos, se tornar menos frequentes. O WhatsApp lançou uma nova ferramenta...
As mensagens vazadas podem estar com os dias contados — ou, pelo menos, se tornar menos frequentes. O WhatsApp lançou uma nova ferramenta de segurança que permite bloquear o compartilhamento direto de mensagens: a Privacidade avançada do chat. Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:
As mensagens vazadas podem estar com os dias contados — ou, pelo menos, se tornar menos frequentes. O WhatsApp lançou uma nova ferramenta de segurança que permite bloquear o compartilhamento direto de mensagens: a Privacidade avançada do chat.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e saiba mais sobre essa nova funcionalidade!
Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: