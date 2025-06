Nvídia retoma posto de companhia mais valiosa do mundo A Nvídia voltou a ser a empresa mais valiosa do mundo. A fabricante de semicondutores atingiu um valor de mercado de US$ 3,446 trilhões...

Revista Oeste|Do R7 05/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share