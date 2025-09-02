O som de 1960
Um equipamento de som hoje pode caber no seu bolso. Basta um celular. E um discreto soundbar, se você for mais exigente. Em 1960 típico...
Um equipamento de som hoje pode caber no seu bolso. Basta um celular. E um discreto soundbar, se você for mais exigente. Para saber mais sobre a evolução dos equipamentos de som, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia. Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:
Um equipamento de som hoje pode caber no seu bolso. Basta um celular. E um discreto soundbar, se você for mais exigente.
Para saber mais sobre a evolução dos equipamentos de som, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia.
Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: