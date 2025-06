Observatório chileno divulga primeiras imagens feitas pela maior câmera astronômica do mundo

Imagens de galáxias distantes, nuvens gigantes de poeira cósmica e asteroides em movimento tornaram-se públicas nesta segunda-feira, 23. A apresentação marca para a ciência o início principalmente das operações do Observatório Vera C. Rubin, no Chile. Os registros são os primeiros feitos com a maior câmera digital já construída para a astronomia. Eles se projetam como uma prévia do material que deve ganhar a atenção em escala mundial a partir de uma coletiva oficial de lançamento.

