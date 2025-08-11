OpenAI reativa GPT-4o para assinantes depois de críticas à transição para GPT-5
Depois de pressão nas redes sociais, a OpenAI voltou a liberar o GPT-4o para assinantes da plataforma de inteligência artificial....
Depois de pressão nas redes sociais, a OpenAI voltou a liberar o GPT-4o para assinantes da plataforma de inteligência artificial. Usuários expressaram insatisfação com a transição direta para o GPT-5, implantada na última quinta-feira, 7. Os usuários pediram a volta da versão anterior. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia para entender todas as reações e mudanças que impactaram os usuários! Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:
Depois de pressão nas redes sociais, a OpenAI voltou a liberar o GPT-4o para assinantes da plataforma de inteligência artificial. Usuários expressaram insatisfação com a transição direta para o GPT-5, implantada na última quinta-feira, 7. Os usuários pediram a volta da versão anterior.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia para entender todas as reações e mudanças que impactaram os usuários!
Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: