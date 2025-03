Pedido da Starlink por satélites entra na pauta da Anatel A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai decidir, na próxima semana, se dará aval a pedido da Starlink para mais do que... Revista Oeste|Do R7 30/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 30/03/2025 - 10h46 ) twitter

Starlink entra com novo recurso para derrubar decisão de Alexandre de Moraes anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai decidir, na próxima semana, se dará aval a pedido da Starlink para mais do que dobrar a quantidade de satélites na órbita sobre o Brasil. O item foi incluído na pauta de reunião do conselho diretor do órgão que ocorrerá na quinta-feira 3.

