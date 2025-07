Perfis reclamam de instabilidades no X durante a noite desta quarta-feira Usuários do X relatam instabilidades na rede social desde o início da noite desta quarta-feira, 30. De acordo com o site Downdetector... Revista Oeste|Do R7 30/07/2025 - 22h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 22h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Tecnologia

Usuários do X relatam instabilidades na rede social desde o início da noite desta quarta-feira, 30. De acordo com o site Downdetector - que monitora queixas de instabilidade em aplicativos - as reclamações começaram a ser registradas por volta das 18h30.

Para mais detalhes sobre as instabilidades e suas possíveis causas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia.

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:

Lei Magnitsky impacta vida digital de Moraes; entenda

TuneIn: todos as rádios do mundo

Procon do Rio de Janeiro notifica Google por anúncios de TV Box piratas