Redes sociais de Zuckerberg começam a testar 'notas da comunidade' nesta semana Facebook, Instagram e Threads, redes sociais da Meta, empresa de Mark Zuckerberg, começam nesta terça-feira, 18, os testes das "notas... Revista Oeste|Do R7 17/03/2025 - 07h45

Facebook, Instagram e Threads, redes sociais da Meta, empresa de Mark Zuckerberg, começam nesta terça-feira, 18, os testes das "notas da comunidade" nos EUA. O recurso, semelhante ao que já existe no X (antigo Twitter), vai permitir que usuários adicionem contexto a postagens, com o objetivo de combater a desinformação nas plataformas. A iniciativa marca o fim da parceria da empresa com agências de checagem de fatos.

