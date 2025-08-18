Robôs ameaçam o futuro humano no espaço A recente aproximação da sonda Parker Solar Probe ao Sol reacendeu um debate polêmico entre cientistas. Saber se ainda faz sentido... Revista Oeste|Do R7 17/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 21h57 ) twitter

A recente aproximação da sonda Parker Solar Probe ao Sol reacendeu um debate polêmico entre cientistas. Saber se ainda faz sentido enviar seres humanos ao espaço. A missão da Nasa ganhou a da condição de histórica. Pela primeira vez, um objeto fabricado pelo homem cruzou a atmosfera solar e resistiu a temperaturas de até 1.000°C. Mas todo o trabalho se deu por meio autônomo. Por robôs. Sem a intervenção direta de astronautas. Para entender mais sobre como os robôs estão moldando o futuro da exploração espacial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia. Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: ‘Inteligência artificial vai gerar milhões de empregos’, diz diretor da OpenAI no Brasil

