Skype: o fim de uma era Para as novas gerações parece incrível que até 2003 as comunicações eram dependentes de linhas telefônicas. Foi quando surgiu o Skype... Revista Oeste|Do R7 28/02/2025 - 21h45 (Atualizado em 28/02/2025 - 21h45 )

Para as novas gerações parece incrível que até 2003 as comunicações eram dependentes de linhas telefônicas. Foi quando surgiu o Skype, criado pelo sueco Niklas Zennström e o dinamarquês Janus Friis. Com o Skype tornou-se possível a comunicação por voz através da internet. As chamadas entre usuários eram grátis. E as ligações para telefones e celulares custavam muito mais baratas. Com o tempo, o aplicativo também popularizou a chamada por vídeo. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e descubra mais sobre o fim dessa era! Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: Empresa começa a vender carro voador na Califórnia

