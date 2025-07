SpaceX investe US$ 2 bilhões na xAI de Musk para impulsionar inteligência artificial O grupo SpaceX, comandado por Elon Musk, decidiu aplicar US$ 2 bilhões na xAI, empresa de inteligência artificial do próprio Musk,...

O grupo SpaceX, comandado por Elon Musk, decidiu aplicar US$ 2 bilhões na xAI, empresa de inteligência artificial do próprio Musk, segundo investidores próximos às companhias. Esse valor representa quase metade do total levantado recentemente pela criadora do chatbot Grok.

