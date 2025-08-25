SpaceX prepara 10º voo de teste do maior foguete do mundo nesta segunda-feira, 25
A SpaceX, empresa de Elon Musk, prepara para esta segunda-feira, 25, o 10º voo de teste da Starship, o maior foguete do mundo, com...
A SpaceX, empresa de Elon Musk, prepara para esta segunda-feira, 25, o 10º voo de teste da Starship, o maior foguete do mundo, com 122 metros de altura. A decolagem está marcada para 20h30, no horário de Brasília, em Boca Chica, no sul do Texas (EUA).
A SpaceX, empresa de Elon Musk, prepara para esta segunda-feira, 25, o 10º voo de teste da Starship, o maior foguete do mundo, com 122 metros de altura. A decolagem está marcada para 20h30, no horário de Brasília, em Boca Chica, no sul do Texas (EUA).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante teste!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante teste!
Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:
Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: