SpaceX suspende lançamento do foguete Starship pelo 2º dia seguido O lançamento do foguete Starship, da SpaceX, foi novamente adiado. Condições climáticas adversas impediram a decolagem, que estava...

O lançamento do foguete Starship, da SpaceX, foi novamente adiado. Condições climáticas adversas impediram a decolagem, que estava agendada para a noite desta segunda-feira, 25, na base do Texas. É a segunda vez seguida que a empresa de Elon Musk posterga a tentativa, o que amplia a sequência de contratempos no programa.

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: