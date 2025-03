Starlink anuncia modelos de celulares que terão acesso direto aos satélites A T-Mobile anunciou os modelos de celulares que terão acesso direto aos satélites Starlink. Será a primeira vez que celulares comuns... Revista Oeste|Do R7 08/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 08/03/2025 - 21h45 ) twitter

A T-Mobile anunciou os modelos de celulares que terão acesso direto aos satélites Starlink. Será a primeira vez que celulares comuns se comunicarão através de satélites. O sistema é chamado de T-Mobile Starlink, ainda está em estágio experimental nos EUA e é gratuito por enquanto. Quando aprovado, será estendido a outras regiões do mundo. Não haverá necessidade de torres repetidoras. A chamada poderá ser feita em locais remotos como desertos, montanhas e florestas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: Intuitive Machines encerra missão, depois de módulo tombar na Lua

