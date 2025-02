Starlink dobra número de clientes no Brasil em 2024 Em 2024, a Starlink, empresa de internet via satélite de Elon Musk, dobrou sua base de clientes no Brasil, ao alcançar 326,8 mil assinantes... Revista Oeste|Do R7 23/02/2025 - 19h06 (Atualizado em 23/02/2025 - 19h06 ) twitter

Crescimento da Starlink nos últimos 3 anos

Em 2024, a Starlink, empresa de internet via satélite de Elon Musk, dobrou sua base de clientes no Brasil, ao alcançar 326,8 mil assinantes. Este número representou um crescimento de 145,8% em relação a 2023. A Starlink tornou-se a maior operadora de conexão por satélite no país, ao superar a Hughesnet.

