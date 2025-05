Starlink lança antena portátil de internet no Brasil por R$ 1,8 mil A Starlink, empresa de internet via satélite da SpaceX, anunciou oficialmente a disponibilidade da antena portátil Starlink Mini no... Revista Oeste|Do R7 02/05/2025 - 22h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 22h20 ) twitter

O empresário sul-africano Elon Musk, acionista majoritário da Starlink | Fotos: Kevin Lamarque/Reuters Revista Oeste - Tecnologia

A Starlink, empresa de internet via satélite da SpaceX, anunciou oficialmente a disponibilidade da antena portátil Starlink Mini no Brasil na quarta-feira, 23. O equipamento permite acesso à internet de alta velocidade em locais remotos e chega ao país com preço fixado em R$ 1,8 mil, parceláveis em 12 vezes de R$ 150 sem juros.

