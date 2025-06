Tesla lança ‘Robotaxi’ no Texas Com um empurrão de Elon Musk, Austin, capital do Texas, se aproximou ainda mais do futuro. Alguns carros da Tesla andaram absolutamente...

