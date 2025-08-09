Tesla recebe licença para operar frota de táxis robôs no Texas
Em Austin, capital do Texas, alguns carros da Tesla passaram a funcionar como uma frota autônoma — livre de motoristas. A empresa de Elon Musk recebeu autorização oficial para operar um serviço de transporte guiado por inteligência artificial, batizado de Robotaxi.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e fique por dentro de todas as novidades sobre essa inovação!
