Tesla recebe licença para operar frota de táxis robôs no Texas

Em Austin, capital do Texas, alguns carros da Tesla passaram a funcionar como uma frota autônoma — livre de motoristas. A empresa de Elon Musk recebeu autorização oficial para operar um serviço de transporte guiado por inteligência artificial, batizado de Robotaxi.

