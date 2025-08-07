Trump pede renúncia do CEO da Intel, e ações da empresa caem As ações da Intel caíram mais de 3% nesta quinta-feira, 7, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a renúncia...

As ações da Intel caíram mais de 3% nesta quinta-feira, 7, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a renúncia do CEO da empresa, Lip-Bu Tan, por seus vínculos anteriores com a China. “O CEO da Intel é altamente conflitante e deve renunciar, imediatamente", escreveu Trump na rede Truth Social. "Não há outra solução para este problema.”

